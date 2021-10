Haddad compara desconforto gerado por Bolsonaro em reunião do G20 à eliminação do Brasil na Copa de 2014

Apoie o 247

247 - O ex-ministro Fernando Haddad usou as redes sociais para criticar o isolamento do Brasil na reunião de cúpula do G20, realizada em Roma, na Itália. Na postagem, ele comparou o desconforto gerado por Jair Bolsonaro junto aos demais líderes mundiais à derrota do Brasil para a Alemanha pela semifinal da Copa do Mundo de 2014. “Toda vez que o Bolsonaro vai a uma reunião de cúpula eu lembro do 7x1”, postou Haddad no Twitter.

O isolamento de Bolsonaro foi revelado pelo jornalista Jamil Chade, que apontou que os líderes presentes no encontro se recusaram até mesmo a cumprimentar o mandatário brasileiro. Bolsonaro ainda tentou, sem sucesso, conversar com os garçons.

