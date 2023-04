Haddad diz que espera a “bênção” do Congresso para arcabouço fiscal e reforma tributária

Apoie o 247

247 - Em mais uma agenda para dialogar com representantes do capital financeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, demonstrou confiança na aprovação do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária.

Em evento do banco de investimento do Bradesco (Bradesco BBI), o chefe da equipe econômica ponderou que a “bênção” do Congresso é essencial para que tais agendas sigam em frente, informa o Metrópoles.

Haddad reafirmou que é necessário arrecadar até R$ 150 bilhões a mais para sustentar o projeto do arcabouço fiscal, reforçando ao mesmo tempo que não há previsão de aumento de impostos.

Para arrecadar os R$ 150 bilhões a mais, a equipe econômica deve propor a taxação de apostas eletrônicas e de produtos comprados em sites estrangeiros, além de sugerir mudanças na subvenção a estados na cobrança de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas (IRPJ).

O ministro disse que recebeu o presidente do Banco Central, Campos Neto, na segunda-feira (3) e que ouviu dele que a equipe do BC mapeou “mais de R$ 300 bilhões” que podem ser arrecadados, caso o governo corrija as distorções no sistema tributário.

