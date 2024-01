Haddad diz que governo vai rever faixa de isenção do Imposto de Renda ainda este ano

Apoie o 247

247 - Em entrevista ao programa Roda Viva, na TV Cultura, na noite desta segunda-feira (22), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que pretende discutir com o presidente Lula a revisão da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) em 2024.

Segundo Haddad, o presidente Lula já pediu uma análise para ajustar a tabela do Imposto de Renda, até por conta do aumento do salário mínimo.

No ano passado, uma Medida Provisória aumentou de R$ 1.903 para R$ 2.640 a faixa de isenção do Imposto de Renda, o equivalente a dois salários mínimos. O objetivo da mudança seria adequar o valor isento ao novo mínimo (R$ 1.412) em vigor desde 1º de janeiro.

Oito centrais sindicais defendem, em nota divulgada na semana passada a “imediata revisão e atualização” da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). A não correção, afirmam as entidades, “tem impactos significativos sobre os trabalhadores formais, principalmente aqueles que ganham salários mais baixos e a classe média”.

