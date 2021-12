Haddad diz ter sugerido a Lula aproximação com Alckmin

Ex-ministro defendeu conversas fossem adiantadas com quem não o apoiou no segundo turno das eleições de 2018 edit

Metrópoles - O ex-ministro da Educação e pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) disse, nesta terça-feira (28/12), ter sugerido ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproximação com figuras como o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin. Recém saído do PSDB, Alckmin tem conversado com Lula e lideranças petistas a fim de uma aliança nas eleições presidenciais de 2022.

“Eu falei: ‘Presidente, vamos começar a eleição pelo segundo turno’. O que quer dizer? Se eu tivesse tido o apoio do PSDB e do PDT no segundo turno de 2018, esse desastre que está acontecendo no Brasil, com a eleição de uma pessoa completamente despreparada para governar o país, não estaria acontecendo. Eu vivi na pele o que é um segundo turno mal arrumado. O PSDB e o PDT não podiam ter feito o que fizeram sabendo quem era o Bolsonaro”, disse Haddad em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Segundo ele, a ideia era conversar com quem não o apoiou no segundo turno de 2018 porque seriam essas pessoas que defenderiam Lula agora. “Nós temos que trabalhar quem não esteve comigo no segundo turno. Foi aí que começou o encontro com o Fernando Henrique, o encontro com Tasso Jereissati, o encontro com o Kassab, o encontro com várias… Inclusive com o Alckmin. Aí começou a surgir uma aproximação a partir de uma discussão de segundo turno.”

