Haddad é ovacionado na Unicamp: "até Lula chegar à presidência, a universidade era o pobre pagando imposto para o rico estudar"

247 - Em evento com estudantes e lideranças políticas na Unicamp, o ex-prefeito e ex-ministro da Educação Fernando Haddad (PT), que é pré-candidato ao governo de São Paulo, o dirigente petista destacou que “a universidade brasileira até outro dia, até esse homem [Lula] chegar à presidência, era o povo pobre pagando imposto para o rico ir para universidade”.

Haddad lembrou da inauguração de universidades em todo o Brasil, “onde o jovem, o preto e o indígena não tinham oportunidade”, quando o ex-presidente Lula era presidente.

“Não tem como haver projeto nacional se o povo não estiver na universidade. Esses programas de governo feitos em laboratório e gabinete… daí não sai país, sai projeto de elite, mas quando o povo está na universidade [...] é daí que vai emergir o Brasil do futuro, que está na mão de vocês”, afirmou Haddad.

Haddad lembrou que a Unicamp largou na frente nas políticas afirmativas e destacou que “as universidades brasileiras foram fundadas agora, com vocês dentro”. “Porque enquanto vocês estavam fora, não era universidade”, justificou Haddad, falando das injustiças de antigamente, antes das políticas de cota e de expansão da educação pública.

“Vamos lutar para ser feliz. E o momento é agora com vocês. Vamos voltar a ser feliz no Brasil, pô. Vamos ser feliz com Lula, Educação, Ciência e Cultura, indígenas e os pretos desse país”, concluiu.

