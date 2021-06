Haddad se reúne com líderes do movimento negro para discutir programa de comabte ao racismo

Com integrantes do Uneafro, o ex-ministro Fernando Haddad (PT) conversou sobre políticas públicas para combater o racismo e um novo projeto político para o Brasil, com a agenda racial como ponto de partida edit

247 - Ex-prefeito de São Paulo e possível candidato ao cargo de governador do estado pelo PT, Fernando Haddad se reuniu com líderes do movimento negro para discutir um programa para combater o racismo com políticas públicas.

Estiveram presentes na reunião, o cofundador da Uneafro Brasil Douglas Belchior, a advogada Sheila de Carvalho e a escritora Bianca Santana, também da Uneafro. Também participaram Vitor Quarenta, da direção nacional do PT, e o jurista Marco Aurélio de Carvalho.

À Folha de S. Paulo, Sheila de Carvalho informou que os participantes discutiram a construção de um novo projeto político para o Brasil, com a agenda racial como ponto de partida.

"Em um país onde temos a maioria negra, e são as pessoas negras aquelas que estão mais privadas do acesso ao direito, aos serviços públicos, à cidadania, é fundamental que a agenda do racismo estrutural ocupe um espaço de centralidade", afirmou.

"Foi muito importante para que a gente consiga criar novos caminhos em conjunto e consiga pensar novas formas de desenvolver uma agenda que há muito tem sido negligenciada pelo poder público, por governantes e pelos próprios partidos", ressaltou a advogada.

Segundo o jornal paulista, o encontrou teve duração de quatro horas e ocorreu em São Paulo, no escritório de Marco Aurélio, coordenador do grupo Prerrogativas. Haddad recebeu um exemplar do livro "Uneafro: 12 Anos de Luta", que conta a história da entidade.

