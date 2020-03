Haddad: única medida sensata até agora foi a convocação dos médicos cubanos

Fernando Haddad criticou as medidas tímidas de combate à expansão do coronavírus e a total descompostura de Bolsonaro, que diminui a gravidade do vírus e defende que a única medida sensata até o momento foi a convocação dos médicos cubanos edit

247 - Fernando Haddad usou suas redes sociais nesta segunda-feira (15) para criticar as medidas tímidas de combate à expansão do coronavírus e a total descompostura de Bolsonaro, que diminui a gravidade do vírus.

“Única medida sensata até agora foi a convocação dos médicos cubanos”, disse Haddad.

Entenda:

O secretário-executivo do ministério da Saúde, João Gabbardo, afirmou que o governo vai recontratar médicos cubanos para atuarem na cobertura do coronavírus. "Vamos chamar todos os médicos cubanos que estavam trabalhando no programa (Mais Médicos). Vamos chamar estudantes de medicina", disse ele à GloboNews. O Brasil registra pelo menos 200 casos de coronavírus confirmados pela pasta, com 1.913 casos suspeitos e 1.486 casos descartados. Em nível mundial, são pelo menos 153.517 infecções em 144 países.