Haddad vai se reunir com megaempresários para discutir reforma tributária

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se encontrar com megaempresários brasileiros em um jantar em Brasília para discutir a reforma tributária, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

O encontro está marcado para a próxima quarta (15). Um dia depois, Haddad vai ter seu primeiro encontro público com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, alvo de duras críticas do presidente Lula por manter os juros altos no Brasil, dificultando o crescimento da economia

O encontro será realizado pelo grupo Esfera Brasil, que tem entre seus associados empresários como seu fundador, João Carlos Camargo, da CNN, André Esteves, do BTG Pactual, Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, Rubens Ometto, da Cosan, Abilio Diniz, do Carrefour, Carlos Sanchez, da farmacêutica EMS, e Fernando Marques, da União Química.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.