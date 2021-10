Hang, que tem 112 milhões fora do país, deve R$ 168 milhões à Previdência

Mesmo com uma dívida de R$ 168 milhões com a Receita Federal e com INSS, que deve ser quitada apenas em 115 anos, o empresário escondeu offshore em paraíso fiscal por 17 anos e tinha US$ 112 milhões na conta em 2018 edit

Criada em 1999 nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe, a offshore só foi regularizada em 2016. Foi o que apontaram documentos no projeto Pandora Papers, do ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, na sigla em inglês). Dois anos após ser regularizada, a empresa de Hang, chamada Abigail Worldwide, tinha em conta US$ 112,6 milhões - R$ 604 milhões na cotação atual do dólar.

O dono da rede de lojas Havan também comprou um jatinho no valor de R$ 250 milhões.

Segundo o blog de André Groh, no jornal O Município, de Brusque (SC), uma cerimônia militar na quarta-feira (29) à tarde marcou a chegada do Bombardier Global 6000. A aeronave ganhou um banho de mangueira, num ato simbólico executado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O evento ocorreu no Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder, em Navegantes.

