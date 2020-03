Hashtag #EraLulaNo1Turno vira assunto mais comentado no twitter em resposta a Bolsonaro

"Avisa ao Bolsonaro que quem fraudou as eleições foi o ex-juiz Sergio Moro, atual ministro da justiça. Foi o TSE ao mudar o ‘entendimento’ de sub judice para impedir a candidatura do Lula", tuitou um internauta edit

Fórum - Em resposta a mais uma teoria da conspiração lançada por Jair Bolsonaro, que disse que venceu as eleições de 2018 no primeiro turno, mas que o pleito foi fraudado, internautas levantaram a hashtag #EraLulaNo1Turno e desafiam o presidente a mostrar quem realmente fraudou as eleições.

“#EraLulaNo1Turno Avisa ao Bolsonaro que quem fraudou as eleições foi o ex-juiz Sergio Moro, atual ministro da justiça. Foi o TSE ao mudar o “entendimento” de sub judice para impedir a candidatura do Lula”, tuitou Tulipa Lula.

Avisa ao Bolsonaro que quem fraudou as eleições foi o ex-juiz Sergio Moro, atual ministro da justiça. Foi o TSE ao mudar o "entendimento" de sub judice para impedir a candidatura do Lula. pic.twitter.com/uLRdje4b2T March 10, 2020