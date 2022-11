Helder Barbalho defende acordo sobre emendas de relator para empoderar o governo

Governador reeleito e integrante da equipe de transição diz ser preciso encontrar um termo que compatibilize as expectativas orçamentárias do Executivo com as do Legislativo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governador reeleito do Pará e integrante da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na área de desenvolvimento regional, Helder Barbalho (MDB), defendeu a redistribuição dos recursos das chamadas emendas de relator, que integram o orçamento secreto do governo Jair Bolsonaro (PL) e são utilizadas para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso Nacional, por meio de um acordo entre o governo eleito e o Legislativo.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, Barbalho afirmou que o modelo poderia ser uma espécie de "termo de equilíbrio" para que o Congresso mantenha a autonomia sobre o Orçamento, e o governo tenha o "empoderamento" necessário à sua execução.

Segundo ele, é preciso “chegar num termo que compatibilize as expectativas orçamentárias do Poder Executivo com as expectativas orçamentárias do Poder Legislativo. Atrelando essa expectativa orçamentária do Legislativo à ampliação das emendas individuais e das emendas de bancada, sendo as mesmas impositivas".

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.