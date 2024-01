Helder Barbalho deve ser reeleito presidente do Consórcio da Amazônia Legal

Apoie o 247

247 - O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), deverá ser reeleito presidente do Consórcio da Amazônia Legal.

O grupo, formado pelos governadores da região, se reunirá na próxima segunda-feira (29), informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O governador desempenhou um papel fundamental nas articulações para que o Brasil seja a sede da COP 30, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas. A cidade de Belém, capital paraense, foi confirmada como sede da conferência, que será realizada em 2025.

A Amazônia Legal é uma área geográfica no Brasil, definida por legislação específica, que abrange nove estados: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A região tem importância ambiental devido à presença da Floresta Amazônica.

O Consórcio da Amazônia Legal tem por missão acelerar o desenvolvimento sustentável da região amazônica de forma integrada e cooperativa, levando em conta as oportunidades e os desafios regionais.

