Helena Chagas: Bolsonaro vomitou mentiras a embaixadores e desmoralizou seu próprio país

247 - A jornalista Helena Chagas criticou a postura de Jair Bolsonaro (PL) na reunião com embaixadores estrangeiros ocorrida nesta segunda-feira (18), em que o chefe do Executivo brasileiro espalhou mentiras sobre as urnas eletrônicas e atacou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Bolsonaro vomitou um amontoado de mentiras em cima dos embaixadores estrangeiros na reunião. Inclusive sobre Fachin, Alexandre Moraes e supostas fraudes em 2018", afirmou a jornalista.

A jornalista também classificou o episódio como 'muito grave'. Chagas chegou a ironizar a falta de aplausos à fala de Bolsonaro no fim da reunião, mas o episódio foi um mal entendido, uma vez que a TV Brasil tirou o volume ambiente ao fim do discurso em sua transmissão. Em outra transmissão, feita por Bolsonaro, é possível ouvir os aplausos.

