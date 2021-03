Helenês Cândido, ex-governador de Goiás, morre de Covid-19 durante transferência para UTI

Ex-governador de Goiás Helenês Cândido (MDB), de 86 anos, faleceu no momento em que era transferido de ambulância do hospital em que estava internado para um leito de UTI em Caldas Novas. Ele aguardou três dias por uma vaga edit

247 O ex-governador de Goiás Helenês Cândido (MDB), de 86 anos, faleceu na noite desta quarta-feira (17) em decorrência de complicações provocadas pela Covid-19. De acordo com o G1, o óbito foi registrado no momento em que ele era transferido de ambulância do hospital em que estava internado para um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Caldas Novas, no sul do estado. O funeral será realizado na manhã desta quinta-feira (18), no Cemitério São Miguel, em Morrinhos, cidade onde nasceu.

De acordo com o advogado, Murilo Falone, o ex-governador foi diagnosticado com o coronavírus, juntamente com a mulher, Lila Morais, no início de março. Eles foram internados em um hospital particular de Goiânia e liberados cerca de uma semana depois.

No dia 12, porém, Helenês voltou a apresentar sintomas da doença e foi internado em um hospital de Morrinhos, cidade onde morava. Ali, ele foi entubado e transferido para uma semi-UTI em um Hospital de Campanha (HCamp) de Santa Helena de Goiás.

O quadro se agravou no domingo e ele precisou ser transferido para uma UTI completa, com suporte para hemodiálise. A vaga porém só foi disponibilizada na quarta-feira, em Caldas Novas, a 265 km de distância de Santa Helena de Goiás. Ele morreu durante a transferência. Helenês Cândido deixa esposa e dois filhos.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.