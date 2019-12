Henry Bugalho: o bolsonarismo extrai o que as pessoas têm de pior dentro de si

O escritor Henry Bugalho faz uma análise do discurso dos grupos Bolsonaristas e considera que seus métodos “beiram a barbárie” e extrai “o que as pessoas têm de pior dentro de si”. Confira sua participação na TV 247 edit

247 - O escritor Henry Bugalho, que irá lançar um livro em parceria com Heloísa de Carvalho (filha do guru do governo Bolsonaro, Olavo de Carvalho), avalia que o “bolsonarismo extrai o que as pessoas têm de pior dentro de si” e “que há em curso um processo de desumanização das pessoas”. "Isso fica bem claro quando dizem que comunista tem que morrer ou ser desovado no pontal da praia”, diz ele, referindo-se a uma fala de Bolsonaro.

Bugalho aponta que o bolsonarismo trava uma disputa de influência.“O governo desautoriza todos tipos de grupos que possuem algum senso crítico, como jornalistas, professores, projetando a total autoridade a Olavo de Carvalho”.

Ele também observa outra estratégia recorrente do Bolsonarismo: “Existe uma demonização da política, onde todos os políticos são maus e corruptos, apenas Bolsonaro é o honesto”

Bugalho também indica que o “olavismo”, “doutrina” do guru Olavo de Carvalho que rege o governo, é baseado apenas pelo “insulto e manipulação das pessoas”.

“Olavo se coloca como um sábio da montanha, mas não passa de uma criança que faz bulling na escola, é patético”, considera o escritor.

O livro de Heloisa de Carvalho

Mais velha de oito filhos, Heloisa de Carvalho volta a virar notícia ao falar do pai, cerca de quatro anos depois de ter publicado uma carta pública a Olavo de Carvalho, em que revelava diversos episódios de uma infância traumática. Desta vez, seu relato virou livro, em uma parceria com o filósofo Henry Bugalho. “Meu Pai: o Guru do Presidente — a face ainda oculta de Olavo de Carvalho” já está em pré-venda, publicado pela Kotter Editorial, em parceria com a Editora 247.

Se você quiser adquirir o livro na pré-venda, com desconto, clique aqui.

Inscreva-se na TV 247 e confira: