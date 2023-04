Hildegard Angel aponta “lobby da bala e dos bolsonaristas" no caso das ameaças às escolas

Apoie o 247

247 - A jornalista Hildegard Angel usou as redes sociais para afirmar que a extrema direita brasileira está aproveitando os recentes ataques à escolas em São Paulo e Santa Catarina, e mais recentemente no Amazonas, para impor a pauta da militarização das unidades de ensino e acelerar a implantação do ensino em casa, o chamado homeschooling, pautas defendidas por Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores desde a campanha eleitoral de 2018.

“A extrema direita está impondo a pauta da militarização das escolas e ao mesmo tempo passando a mensagem do ensino em casa… As ameaças de alunos contra outros estudantes se multiplicam. Os pais se apavoram. Clima de tensão no ar. Lobby da bala e dos bostanaristas em ação”, postou Hildegard no Twitter.

O Brasil registrou três atentados em escoas ao lomngo deste ano. O mais recente ocorreu na segunda-feira (10), no colégio particular Adventista, da zona Sul de Manaus (AM) e deixou ao menos três pessoas feridas. Uma creche de Blumenau (SC) e uma escola estadual de São Paulo também foram alvos de atentados no último mês, ambos deixando vítimas fatais.

Preocupado com o aumento da tendência, o Ministério da Justiça montou, na quinta-feira (6) uma força-tarefa para realizar ações preventivas e repressivas contra ataques nas escolas de todo o país.

