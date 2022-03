"Hipster da federal" é morto ao tentar invadir fazenda após suposto surto psicótico

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - O policial federal Lucas Valença, que ficou conhecido como hipster da federal, foi morto nesta quarta-feira (2), às 23h30, ao tentar entrar em uma propriedade rural em Buritinópolis, Goiás.

De acordo com o registro de ocorrência, ao qual a coluna teve acesso, o dono da fazenda, Marcony dos Anjos, estava em casa com a mulher e a filha de 3 anos quando “ouviu barulhos de gente em volta da sua casa e uma gritaria com diversos xingamentos falando que naquela casa havia um demônio”.

Em seguida, Valença teria desligado o padrão de energia e arrombado a porta. No escuro, Marconny então teria dito a Valença que ele fosse embora, o que não aconteceu.

Com medo, o dono fez então um disparo de espingarda na direção de Valença. Ao religar a luz, viu que tinha acertado o policial federal e chamou a PM.

“Segundo relatos de amigos e parentes a vítima era policial federal e se encontrava em surto psicótico desde o dia anterior”, finaliza o boletim.

Lucas Valença ganhou notoriedade ao fazer a escolta do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quando o político foi preso em 2016.

O policial, que chamou a atenção por conta do seu visual hipster, reapareceu em 2021 na busca por Lázaro Barbosa, que ocorreu em meados de 2021 no estado de Goiás.

