'Hoje, as crianças brasileiras passam fome na escola. Que lixo de governo!', diz Haddad

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad usou as redes sociais para criticar a volta da fome no Brasil e a descontinuidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). “O Programa de Alimentação Escolar era um exemplo de segurança alimentar para o mundo. Meu principal assessor no MEC foi convidado para integrar um programa da ONU sobre o tema que ganhou o Nobel da Paz. Hoje, as crianças brasileiras passam fome na escola. Que lixo de governo!”, postou Haddad no Twitter.

O Pnae, juntamente com os Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Cisternas, formaram um conjunto de ações que fizeram com que Organização das Nações para a Alimentação e a Agricultura (FAO) anunciasse em 2014, por ocasião do lançamento de seu Relatório Anual sobre o Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo, que o Brasil havia saído do Mapa da Fome.

O Programa de Alimentação Escolar era um exemplo de segurança alimentar para o mundo. Meu principal assessor no MEC foi convidado para integrar um programa da ONU sobre o tema que ganhou o Nobel da Paz. Hoje, as crianças brasileiras passam fome na escola. Que lixo de governo! — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) November 17, 2021

