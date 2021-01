Homem acusado de atacar sede do Porta dos Fundos vira réu por terrorismo e incêndio

Sputnik - Eduardo Fauzi virou réu na Justiça Federal do Rio de Janeiro pelos crimes de terrorismo e incêndioapós ser acusado de ter atacado a sede da produtora Porta dos Fundos, na véspera do Natal de 2019.

Fauzi está preso na cidade de Ekaterinburgo, na Rússia, desde 4 de setembro do ano passado e aguarda extradição para o Brasil.

De acordo com a denúncia assinada pelo procurador da República Fernando Aguiar, "a motivação religiosa do ato terrorista está estampada na petição apresentada pelo advogado do próprio denunciado". As informações foram publicadas pelo portal G1 nesta terça-feira (19).

"Esta motivação religiosa estava, ademais, aditivada por preconceito homossexual, já que a indignação do denunciado e seus asseclas decorreu diretamente do fato de o vídeo produzido sugerir que Jesus Cristo teria tido uma experiência gay durante os 40 dias que passou no deserto", escreveu o procurador.

A sede da produtora responsável pela criação dos programas Porta dos Fundos foi alvo de um ataque, em dezembro de 2019. O local fica no bairro de Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Fauzi foi flagrado por câmeras de segurança após descer do veículo usado na fuga, momentos depois do ataque com coquetel molotov à sede da produtora. O incêndio foi contido por um segurança que estava no prédio.

A motivação do ataque seria um programa especial de Natal da produtora que insinua que Jesus Cristo teve uma experiência homossexual depois de 40 dias no deserto.

