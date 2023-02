Homem assassinado por bolsonarista apenas parou no bar para assistir partida de sinuca

De acordo com Cícero Dias, filho adotivo de Josué, o pai estava por acaso no local edit

247 - Josué Ramos Tenório era empresário de Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, em Mato Grosso, e adorava ver os outros jogando sinuca. E, por causa disso, entrou em um bar em Sinop para acompanhar uma partida do jogo. Ele foi uma das vítimas de Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, 27, autores da chacina que matou sete pessoas no local.

De acordo com Cícero Dias, filho adotivo de Josué, o pai estava por acaso no local. Ele vendia frutas e entrou no bar por acaso.

“Ele e outras pessoas não tinham nada a ver. Foi uma crueldade, uma situação desumana. Nem caiu a ficha ainda. É um monstro quem faz um negócio desse”, afirmou Cícero ao portal G1 .

