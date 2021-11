Homem é morto a tiros no Mato Grosso do Sul após vídeo em que ele beija criança na boca

As imagens foram publicadas pela mãe da criança edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Um homem de 41 anos foi morto a tiros na noite desta terça-feira (23) dentro de casa em Itaquiraí, Mato Grosso do Sul, após circular um vídeo em que ele beija uma criança de seis anos, segundo informações do G1.

As imagens foram registradas no domingo (21), durante um passeio de barco no rio Paraná. O homem beija a criança na boca e, em seguida, olha sorrindo para a câmera, dando outro beijo na sequência, desta vez na cabeça da criança, que estava sem a parte de cima da roupa.

Delegado responsável pelo caso, Eduardo Lucena disse que a Polícia Civil iniciou as investigações e acionou o Conselho Tutelar. Segundo a polícia, a mãe da criança foi a responsável por publicar o material, mas excluiu depois de ser alertada por colegas.

PUBLICIDADE

"Conseguimos o endereço do homem e fomos atrás dos envolvidos. Interrogamos ele, que admitiu o beijo, mas alegou que não abusou da criança. Como não houve flagrante, ele foi interrogado e liberado para retornar para casa. Ainda na terça, após o interrogatório, entramos com pedido de prisão preventiva deste homem, porém, à noite, ele morreu", conta o delegado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE