Homem é preso depois de invadir cemitério e ser visto dançando com cadáver da avó, em Manaus

247 - Um homem de 32 anos desenterrou o corpo da avó, uma idosa de 61 anos, na madrugada desta quinta-feira (2) em Manaus. Segundo informações da polícia, o neto quebrou o túmulo, retirou o corpo da sepultura, colocou nos ombros e saiu caminhando pela rua. Depois dele ser visto dançando com o cadáver no meio de uma via, a polícia informou que o homem queria levá-lo até o hospital para que pudesse doar os próprios órgãos e trazer a avó de volta à vida. A informação é do portal G1.

A idosa morreu em 2018 e estava enterrada no cemitério Morro da Liberdade, na Zona Sul da capital. De acordo com informações da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, familiares informaram que o homem possui problemas psiquiátricos e costuma ir até o cemitério para conversar com a avó e outros parentes enterrados no local.

