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      Homem mata namorada a facada após ela pedir para ver o celular dele

      Suspeito de 28 anos foi preso em flagrante por feminicídio após esfaquear companheira dentro do apartamento onde viviam

      André Lucas da Silva Ribeiro, 28, foi preso após confessar para a mãe que matou Raiane Maria Santos, 21, em Goiânia (Foto: TV Anhanguera/Reprodução)

      247 - Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após assassinar a namorada com uma facada dentro do apartamento onde o casal morava, em Goiânia. O crime ocorreu na sexta-feira (20) e é investigado como feminicídio. As informações foram divulgadas pelo UOL. De acordo com a reportagem, a vítima foi identificada como Raiane Maria Santos, de 21 anos, que morreu ainda no local após o ataque.

      Segundo a Polícia Militar, o autor do crime, André Lucas da Silva Ribeiro, foi detido logo após o ocorrido. A corporação foi acionada e, ao chegar ao imóvel, constatou a morte da jovem.

      O casal era natural de Pará de Minas, em Minas Gerais, e havia se mudado para Goiás cerca de uma semana antes do assassinato. No momento do crime, um amigo deles, que estava visitando a cidade, também se encontrava no apartamento. Ele permaneceu em outro cômodo, mas relatou ter ouvido uma discussão entre os dois.

      Informações preliminares da Polícia Civil apontam que o crime teria sido motivado por ciúmes. André teria se irritado ao não aceitar que a namorada tivesse acesso ao telefone dele. Ainda conforme a investigação inicial, o relacionamento era marcado por brigas frequentes.

      Após o assassinato, o suspeito enviou um vídeo para a própria mãe, no qual afirmou que “não estava aguentando mais” a situação. O conteúdo foi mencionado pelas autoridades como parte dos elementos iniciais do caso.

      O homem foi representado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás durante a audiência de custódia. O processo tramita sob sigilo judicial, e até o momento não há confirmação sobre a constituição de defesa particular por parte do investigado.