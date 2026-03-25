Homem mata namorada a facada após ela pedir para ver o celular dele

247 - Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após assassinar a namorada com uma facada dentro do apartamento onde o casal morava, em Goiânia. O crime ocorreu na sexta-feira (20) e é investigado como feminicídio. As informações foram divulgadas pelo UOL. De acordo com a reportagem, a vítima foi identificada como Raiane Maria Santos, de 21 anos, que morreu ainda no local após o ataque.

Segundo a Polícia Militar, o autor do crime, André Lucas da Silva Ribeiro, foi detido logo após o ocorrido. A corporação foi acionada e, ao chegar ao imóvel, constatou a morte da jovem.

O casal era natural de Pará de Minas, em Minas Gerais, e havia se mudado para Goiás cerca de uma semana antes do assassinato. No momento do crime, um amigo deles, que estava visitando a cidade, também se encontrava no apartamento. Ele permaneceu em outro cômodo, mas relatou ter ouvido uma discussão entre os dois.

Informações preliminares da Polícia Civil apontam que o crime teria sido motivado por ciúmes. André teria se irritado ao não aceitar que a namorada tivesse acesso ao telefone dele. Ainda conforme a investigação inicial, o relacionamento era marcado por brigas frequentes.

Após o assassinato, o suspeito enviou um vídeo para a própria mãe, no qual afirmou que “não estava aguentando mais” a situação. O conteúdo foi mencionado pelas autoridades como parte dos elementos iniciais do caso.

O homem foi representado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás durante a audiência de custódia. O processo tramita sob sigilo judicial, e até o momento não há confirmação sobre a constituição de defesa particular por parte do investigado.