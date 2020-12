Homem morre após ser incentivado a beber duas garrafas de pinga

Dupla que incentivou Vanir Duarte, de 46 anos, teria filmado e publicado vídeo nas redes sociais, mas sumiu quando ele começou a passar mal. O homem só foi encontrado no outro dia edit

Portal Forum - Vanir Ferreira Duarte, de 46 anos, morreu nesta terça-feira (8) em um hospital de Campo Grande, para onde foi transferido após passar mal por tomar duas garrafas de pinga, incentivado por frequentadores do bar que funciona em sua casa, na cidade de Maracaju, distante 160 quilômetros da capital do Mato Grosso do Sul.

Segundo informações do site ConteúdoMS, Vanir teria tomado o equivalente a 1,2 litros de cachaça. O fato, que aconteceu no último dia 3, foi filmado pelos incentivadores, que chegaram a compartilhar o vídeo nas redes sociais.

Após tomar a bebida, o homem começou a passar mal e os dois incentivadores foram embora, deixando Vanir agonizando no local.

