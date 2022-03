Homem pede indenização à empresa e a Ratinho por propaganda enganosa

Tobias da Silva Pedro alega que foi lesado pela Solução Financeira, empresa do qual Ratinho é garoto-propaganda edit

Metrópoles - O instalador de cortinas Tobias da Silva Pedro, morador de Pinhais, no Paraná, processa a empresa Solução Financeira e o apresentador Carlos Roberto Massa, mais conhecido como Ratinho. O profissional alega que foi lesado pela empresa especializada em redução de dívidas de financiamento, do qual o artista faz publicidade.

No processo movido por Pedro, ao qual o Metrópoles teve acesso, o instalador de cortinas diz que financiou um veículo Nissan March 2013/2014 com o Banco Votorantim S/A em 31 de agosto de 2021, com 60 parcelas mensais de R$ 1.005.

Com a negociação, Tobias pagou à empresa 20 boletos, que totalizaram o valor de R$ 3.536. Tobias, no entanto, alega que não tem qualquer notícia a respeito dos serviços que foram cobrados pela Solução Financeira e aponta que buscou os serviços da empresa apenas pela presença de Ratinho como “parceiro licenciado”, segundo o documento.

Leia a íntegra no Metrópoles .

