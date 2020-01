Homem tenta invadir Palácio da Alvorada e é detido por seguranças

Um homem pulou as grades, correu no espelho d'água do Palácio da Alvorada na noite deste último domingo (12). Ele foi detido por seguranças edit

247 - Um homem tentou entrar na área de segurança do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência da República, na noite do último domingo (12), e foi impedido pela guarda que o feriu, tendo sido levado para atendimento no Hospital Regional da Asa Norte.

“Um cidadão ultrapassou as grades que limitam o acesso ao Palácio da Alvorada. Apesar de advertido pelos agentes de segurança de instalações e por militares da guarda militar da residência oficial para que parasse, transpôs, correndo, o espelho d’água do Palácio”, informou o Gabinete de Segurança Institucional, em nota, não revelando a identidade nem dando informações sobre o estado de saúde.

Bolsonaro não estava no Palácio no momento da invasão, chegando apenas na tarde desta segunda após uma temporada no Guarujá, litoral de São Paulo.