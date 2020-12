Horas depois de Doria, Bolsonaro anuncia que vai oferecer vacina a todos, gratuita e não obrigatória

“Não faltarão recursos para que todos sejam atendidos”, publicou Jair Bolsonaro, horas depois de o governo de São Paulo ter feito um plano de vacinação contra a Covid e oferecido doses do imunizante a moradores de outros estados edit

247 - Depois de ser deixado para trás, com o anúncio do plano de vacinação contra a Covid pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), nesta segunda-feira (7), Jair Bolsonaro fez um anúncio no mesmo sentido, prometendo vacina a todos os brasileiros.

“Em havendo certificação da Anvisa (orientações científicas e preceitos legais) o governo ofertará a vacina a todos, gratuita e não obrigatória”, anunciou Bolsonaro pelo Twitter.

“Segundo o Ministério da Economia, não faltarão recursos para que todos sejam atendidos. Saúde e Economia de mãos dadas pela vida”, completou.

Plano de São Paulo

O cronograma da vacina CoronaVac anunciado nesta segunda-feira (7) por Doria prevê prioridade para a imunização de profissionais da saúde, indígenas e quilombolas, seguidos pelos idosos com idade a partir de 60 anos. A vacina será gratuita para a população e moradores de outros estados também poderão se vacinar .

A CoronaVac tem duas doses e, portanto, cada grupo tem duas datas para fazer a primeira e a segunda aplicação. Vale lembrar que o imunizante não tem ainda a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), necessária para colocar a substância em circulação.

