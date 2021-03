Hospital das Forças Armadas tem 90% de ocupação da UTI e contêiner para guardar mortos

247 - O Hospital das Forças Armadas, que trata militares da ativa e da reserva e seus dependentes, está com 90% dos leitos de terapia intensiva ocupados.

Um contêiner frigorífico foi adquirido para armazenar os corpos: "O Ministério da Defesa informa, por meio do Hospital das Forças Armadas (HFA), que a taxa de ocupação atual é de 90% na UTI. O HFA é um hospital de referência no tratamento do coronavírus e tem participado ativamente do tratamento da COVID-19 nos níveis ambulatorial e de pronto atendimento. As internações são no nível enfermaria e UTI. Desde setembro de 2020, foi contratado um contêiner frigorífico", informa a nota do Ministério da Defesa, divulgada pelo Correio Braziliense.

O perfil dos internados é cada vez mais jovem, e as UTIs vêm sendo ocupadas por mais tempo.

O hospital, que fica em Brasília, não consegue comportar o aumento de casos no DF. Na manhã desta segunda (8), foi registrada ocupação de 100% dos leitos de UTI da rede pública em Brasília.

No sábado (6), o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou a abertura de 119 até o próximo domingo (14). No entanto, escolas e academias foram reabertas.

