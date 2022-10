Hospitalização de bebês por desnutrição atinge o pior nível desde 2008

Apoie o 247

Carta Capital - O Brasil atingiu em 2021 o pior índice de desnutrição infantil dos últimos 14 anos. No ano passado, foram registradas 113 internações a cada 100 mil nascimentos de bebês de até 1 ano com insuficiência de nutrientes, desidratados e com quadros de infecção.

Os dados são do Observatório de Saúde na Infância, ligado à Fundação Oswaldo Cruz, e foram divulgados em primeira mão pelo Estadão.

Desde o início do período monitorado, em 2008, houve um aumento de 10,9% de hospitalização no período de 12 meses referentes a 2021.

