"Houve tentativa de golpe em 8 de janeiro, mas elite permanece impune", afirma Alessandro Vieira

247 – O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) compartilhou suas conclusões sobre os eventos de 08 de janeiro em Brasília, afirmando que o Brasil enfrentou uma tentativa de golpe de estado. Em suas declarações no X (antigo Twitter), Vieira destacou que os manifestantes desse dia foram utilizados como massa de manobra por uma elite poderosa vinculada ao governo anterior, composta por empresários, políticos e oficiais de alta patente.

A essência de sua mensagem reside na constatação de que, embora tenha havido uma tentativa de golpe, a referida elite permanece completamente impune. O senador enfatizou a importância de punir as figuras envolvidas nesses eventos, sublinhando que a defesa da democracia demanda respeito ao devido processo legal, sem concessões a acordos ou anistias. Confira:

Nestes tempos onde polarização e desinformação andam sempre de mãos dadas não vão faltar versões sobre os fatos do 08/01, então cabe manifestar minha conclusão sobre tudo que testemunhei naqueles dias em Brasília: nosso país realmente enfrentou uma tentativa de golpe de estado. — Alessandro Vieira (@_AlessandroSE) January 8, 2024

A defesa da democracia passa pela punição dessas figuras, respeitando o devido processo legal e sem acordões ou anistias. A liberdade é uma conquista que exige vigilância permanente e coragem para apontar abusos inclusive daqueles que hoje se intitulam defensores da democracia. — Alessandro Vieira (@_AlessandroSE) January 8, 2024





