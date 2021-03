Huck: Bolsonaro zomba das vítimas da Covid-19 e tem responsabilidade direta

O apresentador da Globo pretende se lançar como candidato da direita à Presidência e subiu o tom contra Bolsonaro no dia após coletiva de imprensa de Lula, na qual criticou duramente o governo federal edit

247 - O apresentador da Globo Luciano Huck foi ao Twitter pedir a criação de uma CPI da Pandemia e criticar Jair Bolsonaro. Segundo ele, Bolsonaro "zomba das vítimas e tem responsabilidade direta sobre a tragédia em curso no país."

“O governante que é contra máscaras, vacinas, promove aglomerações e zomba das vítimas tem responsabilidade direta sobre a tragédia em curso no país. #CPIdaPandemiaJá”, escreveu.

Segundo Lauro Jardim, no jornal O Globo, “é uma evidente subida de tom ante suas manifestações anteriores sobre Bolsonaro”. A declaração ocorreu um dia após o ex-presidente Lula fazer duras críticas a Bolsonaro em coletiva de imprensa no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

O apresentador da Globo pretende se lançar como candidato da direita à Presidência do Brasil. Huck votou em Bolsonaro em 2018.

