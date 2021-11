Humberto Costa apresenta projeto para derrubar portaria do governo que proíbe demissão de não vacinados

"A vacinação é um compromisso com a saúde pública", escreveu o senador pernambucano pelo Twitter edit

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE) apresentou nesta terçafeira (2) um projeto de decreto legislativo para tornar sem efeito a Portaria Nº 620, assinada pelo ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, que proíbe que empregadores exijam comprovante de vacinação, testes, exames, inclusive de Covid-19. "A vacinação é um compromisso com a saúde pública", escreveu Costa pelo Twitter.

Para especialistas em direito do Trabalho, a portaria é inconstitucional. A norma considera discriminatória a exigência do comprovante de vacinação para a contratação de funcionários ou manutenção do vínculo empregatício.

Apresentei um projeto que susta a Portaria MPT Nº 620, de 1º de novembro de 2021, do Ministério do Trabalho que, entre outras medidas, proíbe que empregadores exijam comprovante de vacinação, testes, exames, inclusive de COVID-19. A vacinação é um compromisso com a saúde pública. PUBLICIDADE November 2, 2021





Leia na íntegra o projeto de decreto legislativo de Humberto Costa:

