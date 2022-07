Ianomâmis denunciam falta de medicamentos para tratar crianças indígenas: “estão expelindo vermes pela boca”

Apoie o 247

247 - Em carta encaminhada ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami e Yekwana (Dsei-YY), do Ministério da Saúde no dia 12 de julho, a Hutukara Associação Yanomami (HAY) da Terra Indígena (TI) Yanomami, localizada entre Roraima e Amazonas denuncia ausência de medicamentos para tratar verminose, falta de profissionais da saúde e aumento de casos de malária.

De acordo com as lideranças indígenas, estoques de Albendazol, medicamento básico para tratar a verminose em crianças, não são distribuídos nas comunidades há nove meses.

“Nossas crianças chegam ao ponto de expelir vermes pela boca e há muito tempo não está sendo feito o tratamento com regularidade”, diz o documento.

E não é só. Reportagem da CNN revela ainda que apenas 10% das comunidades atendidas pelo Dsei têm acesso à água potável por meio de poços artesianos e demais sistemas.

Contrariando as estatísticas do Ministério da Saúde, que registrou entre os anos de 2020 e 2021 diminuição de 5% dos casos de malária, o documento diz que os casos da doença aumentaram exponencialmente em todas as regiões da Terra Indígena Yanomami.

Somam-se as denúncias, a falta de medicação para tratar a malária e insumos, como lâminas, lancetas e corante, e a deficiência de profissionais das equipes multidisciplinares de saúde e microscopistas Yanomami.

