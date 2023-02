Ibama faz operação contra Anderson Torres e encontra criação ilegal de pássaros silvestres

De acordo com a defesa do ex-ministro, ele foi multado em cerca de R$ 34 mil. Anderson Torres já está preso por envolvimento nos atos golpistas edit

247 - Agentes do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) fizeram nesta sexta-feira (24) uma operação na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que também foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Foi encontrada uma criação ilegal de aves silvestres na residência dele em Brasília. Torres já está preso por causa das investigações sobre os atos golpistas em 8 de ja janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

De acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (24) pela coluna de Guilherme Amado, o advogado de Anderson Torres, Rodrigo Roca, confirmou a operação do Ibama e afirmou que o órgão registrou quatro autos de infração, com multas avaliadas em cerca de R$ 34 mil.

"Foi uma fiscalização de rotina do Ibama, que não encontrou nenhuma infração relativa aos animais. Somente com relação à burocracia. Ele tem um criatório de aves registrado, mas não sei quantas. O Ibama lavrou quatro autos de infração de cerca de R$ 34 mil e eles serão respondidos. Você vai me perguntar: 'Foi coincidência eles terem ido à casa dele hoje?' Não sei, você é um homem inteligente e vai tirar as conclusões".

Torres já havia sido alvo de uma operação, em 12 de janeiro, quando policiais federais encontraram na casa dele um documento com estratégias para questionar o resultado da eleição se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencesse Jair Bolsonaro (PL). O petista ganhou e faz o seu terceiro mandato como presidente do Brasil.

