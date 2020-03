247 - Portaria do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicada nesta quinta-feira (5) restringe o contato de servidores do órgão com veículos de imprensa. Determinação da restrição foi publicada um dia após serem veiculadas reportagens apontando que o Ibama liberou a exportação de carregamentos de madeira nativa sem que a carga fosse inspecionada pelo órgão de controle ambiental.

Segundo reportagem do jornal O Globo, a partir de agora os servidores em cargos de chefia deverão reportar à assessoria de imprensa qualquer tentativa de contato por parte de repórteres ou veículos de comunicação, além de serem obrigados a comunicar qualquer fato que possua potencial para prejudicar a imagem do Ibama.

“A portaria já vinha sendo planejada, mas, como o contexto hoje é de perseguição a funcionários, há a preocupação sobre se ela vai ser usada com esse fim. O que chamou atenção é que ela foi publicada um dia depois de reportagens que tiveram informantes daqui como fontes”, disse um servidor que pediu para não ser identificado segundo o jornal O Globo.