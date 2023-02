Ibama inicia operação em terra ianomâmi e destrói equipamentos usados no garimpo

De acordo com o Ibama, a operação tem o objetivo de "proteger indígenas e combater o garimpo ilegal" edit

(Reuters) - Agentes do Ibama, com ajuda da Funai e da Força Nacional de Segurança Pública, iniciaram nesta semana a operação de retomada do território ianomâmi e destruíram equipamentos usados por garimpeiros, como um helicóptero, além de apreender armas, barcos e combustível, informou a agência de fiscalização ambiental em nota nesta quarta-feira (8).

De acordo com o Ibama, a operação tem o objetivo de "proteger indígenas e combater o garimpo ilegal no território Yanomami". Segundo a agência, até a noite de terça-feira (7) foram destruídos um helicóptero, um avião, um trator de esteira e estruturas de apoio logístico ao garimpo. Além disso, foram apreendidas duas armas e três barcos com cerca de 5 mil litros de combustível.

"O objetivo principal da operação é inviabilizar linhas de suprimento e rotas que abastecem e escoam a produção do garimpo, além de garantir a permanência das equipes de fiscalização por prazo indeterminado", disse o Ibama no comunicado.

O Ibama e a Força Nacional também instalaram uma base de controle no rio Uraricoera para impedir o fluxo de suprimentos para os garimpos. De acordo com o órgão, tudo que foi apreendido será utilizado no abastecimento da base.

O território ianomâmi é invadido por garimpeiros ilegais há décadas, mas as incursões se multiplicaram depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro assumiu o cargo, em 2019, prometendo permitir a mineração em Terras Indígenas anteriormente protegidas e se oferecendo para legalizar o garimpo.

O uso de mercúrio pelos garimpeiros contaminou os rios usados pelos indígenas e a presença da mineração ilegal de ouro levou violência, fome e doenças ao território ianomâmi, gerando uma crise humanitária e sanitária entre os indígenas.

Desde que tomou posse em 1º de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem anunciado medidas e ações para prestar ajuda humanitária aos ianomâmi, além de divulgar planos para a retomada do território, que foi invadido por mais de 20 mil garimpeiros.

