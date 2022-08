Ida de Bolsonaro a debates racha o governo

Enquanto ministros defendem que Bolsonaro só participe de debates no segundo turno, ala ideológica do governo diverge edit

247 - A participação, ou não, de Jair Bolsonaro (PL) em debates eleitorais televisionados dividem os aliados do chefe do Executivo, conta Igor Gadelha, do Metrópoles.

Ministros, liderados por Paulo Guedes (Economia), defendem que Bolsonaro só participe de debates no segundo turno. A posição tem o apoio de Ciro Nogueira (Casa Civil) e Fábio Faria (Comunicações).

Para Guedes, Bolsonaro pode acabar se prejudicando.

Já a ala ideológica do governo quer que Bolsonaro encare os adversários já no primeiro turno. Para os integrantes deste grupo, Bolsonaro poderá usar os debates para aumentar a rejeição ao ex-presidente Lula (PT), o candidato a ser batido.

Neste cabo de guerra, Bolsonaro ainda não se definiu.

O primeiro debate acontece no próximo domingo (28), na TV Bandeirantes.

