Ideb: ensino médio brasileiro não atinge nível esperado de qualidade desde 2013

247 - O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2019, divulgado nesta terça-feira (15), apontou que o Brasil não atinge a meta nessa etapa de ensino desde 2013. O Ideb vai de 0 a 10 e leva em conta dois fatores: quantos alunos passam de ano e qual o desempenho deles em português e em matemática.

Em 2019, a meta nacional a ser cumprida, somando escolas públicas e particulares, era 5, mas a média foi de 4,2.

De acordo com os números, 39,4% das cidades do Norte e 21,1% das do Nordeste têm Ideb muito baixo (menor que 3,1) nas escolas estaduais. No Sudeste, apenas 2% dos municípios apresentam um índice tão preocupante.

Na rede particular, responsável por 12,2% das matrículas de ensino médio do País, o Ideb foi de 6, número que desce para 3,9 na rede estadual.

