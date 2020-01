Identificada a doença que “devora a pele” dos presos de Roraima

247 - A Secretaria Estadual de Saúde de Roraima divulgou o diagnóstico para a doença de pele dos presos da Penitenciária de Monte Cristo, em Boa Vista (RR): o nome é 'piodermite', uma infecção de pele causada por bactérias e resultante de uma sarna não tratada.

A secretaria informou: "é uma infecção de pele oportunista, que ocorre quando já existe uma lesão de pele tipo escabiose. As análises laboratoriais feitas pela CGVS (Coordenação Geral de Vigilância em Saúde) descartaram a hipótese de bactéria não identificada."

A nota ainda acrescenta: "exames diários e tratamento continuado estão sendo feitos. Todos os pacientes estão tendo progressiva melhora. A Sesau destaca que estão sendo adotados todos os protocolos para garantir a segurança no HGR (Hospital Geral de Roraima)."

Há 29 presos internados no hospital, com doenças diversas.

A reportagem da revista Fórum ainda sublina que "em encontro da Secretaria de Saúde com a a Sejuc (Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania), a pasta se comprometeu a limpar as celas, abrir o presídio para entrega de kit de higiene e roupas aos presos, levadas por familiares. Os casos mais graves devem ser indicados para perícia médica nesta semana. Uma ala do hospital deve ser destinada para tratamento dos presos, com segurança reforçada."