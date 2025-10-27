iFood e Ministério da Saúde lançam campanha sobre doação de órgãos

O iFood e o Ministério da Saúde lançaram, nesta quinta-feira (24), a primeira campanha conjunta após o acordo de cooperação firmado em agosto deste ano. A iniciativa, exibida no aplicativo da empresa de delivery, tem duração de 30 dias e pode alcançar mais de 60 milhões de usuários em todo o Brasil.

Segundo o Ministério da Saúde, a ação tem como foco conscientizar a população sobre a importância de informar amigos e familiares acerca do desejo de ser doador de órgãos. A pasta reforça que não é necessário nenhum tipo de cadastro para doar — basta que os parentes saibam da decisão para autorizarem o procedimento no momento oportuno.

Acordo de cooperação entre iFood e Ministério da Saúde

A parceria, com validade de 18 meses, foi assinada em agosto e não envolve transferência de recursos financeiros. O objetivo é ampliar o alcance das mensagens do Ministério da Saúde por meio dos canais de comunicação do iFood, como site, aplicativo e redes internas.

Entre os temas previstos para futuras campanhas estão vacinação, saúde do homem e cuidados gerais com o bem-estar da população. A ideia é fortalecer ações de prevenção e informação, aproximando as políticas públicas de saúde da rotina dos brasileiros.

Pontos de apoio a entregadores também terão ações de saúde

O acordo também prevê o uso dos pontos de apoio aos entregadores como espaços para atividades do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente voltadas ao bem-estar e à prevenção de doenças desses trabalhadores.

De acordo com o Ministério da Saúde, essa é uma forma de levar informação e atendimento a um público que, muitas vezes, enfrenta barreiras para acessar serviços de saúde no dia a dia.

Campanha segue até novembro e reforça solidariedade

A campanha de incentivo à doação de órgãos permanecerá ativa até o fim de novembro. Ela marca o início de uma série de ações conjuntas entre o iFood e o Ministério da Saúde, voltadas à promoção da saúde pública e ao fortalecimento da solidariedade entre os brasileiros.