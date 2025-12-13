iFood processa ex-executivos e questiona uso de dados pela 99Food

247 - O iFood passou a acionar judicialmente ex-executivos que deixaram a companhia para trabalhar na rival 99Food, sob suspeita de uso indevido de dados confidenciais em negociações com restaurantes. A iniciativa ocorre em meio à intensificação da disputa no mercado de delivery, marcada pela entrada de novos concorrentes e pelo retorno da 99 ao setor.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, donos de restaurantes com contratos de exclusividade relataram que, em reuniões promovidas pela 99Food, executivos apresentaram propostas para a quebra desses acordos e a migração para a nova plataforma. Nessas conversas, teriam sido exibidas informações como faturamento, tíquete médio, multas contratuais e prazos de vigência, dados que seriam de acesso restrito ao iFood e aos próprios parceiros.

Em nota, o iFood afirmou ter identificado irregularidades. “O iFood identificou o uso de informações sigilosas relacionadas a seus restaurantes parceiros de forma ilegal”, declarou a empresa, sem detalhar como os dados teriam sido obtidos.

A 99 respondeu que trata relatos desse tipo com seriedade e negou qualquer prática irregular. A companhia disse não tolerar nem endossar o uso de dados externos obtidos por meios ilegais e afirmou cumprir todas as leis e regulamentações aplicáveis. Em comunicado, declarou: “A 99Food está desafiando o mercado de entrega de comida no Brasil e se tornou uma alternativa real para restaurantes, entregadores, consumidores e profissionais, o que pode incitar acusações e especulações infundadas por parte daqueles que se sentem ameaçados”.

A disputa entre as plataformas se acirrou nos últimos meses, com acusações de espionagem, furto de informações e pressão sobre funcionários de concorrentes. O embate envolve a volta da 99 ao delivery e a chegada da chinesa Keeta, que iniciou operações na capital paulista, além da controvérsia sobre contratos de exclusividade, tema que já foi alvo de investigação pelo Cade.

No campo judicial, há ações envolvendo ao menos cinco ex-funcionários do iFood que migraram para a 99. Em um dos casos, um juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região determinou o desligamento imediato de um funcionário da área de vendas da rival, sob pena de multa diária, decisão que resultou em acordo entre as partes. Em outro episódio, um ex-funcionário foi alvo de busca e apreensão em Piracicaba, com recolhimento de dispositivos eletrônicos, em investigação que corre sob sigilo e aguarda perícias.