Igreja Universal é condenada pelo STJ a pagar R$ 23 milhões por demolir casarões históricos

247 - Após vários recursos, a Igreja Universal do Reino de Deus teve mantida sua condenação por demolir casarões históricos em Belo Horizonte (MG), o valor é de R$ 23 milhões. A decisão partiu da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

De acordo com apuração do IG, a Corte manteve acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que já previa o pagamento como forma de indenização pelos danos patrimoniais e morais coletivos causados pela destruição de três casas que eram parte do patrimônio cultural da cidade mineira. Os argumentos da igreja de que não foram devidamente notificados em relação ao parecer técnico do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o qual fundamentou parte do montante da indenização imposta, foram refutados.

