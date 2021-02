Ilona Szabó posta pedido de socorro em inglês e lança o movimento SOS Brasil

247 - A cientista política Ilona Szabó, diretora-executiva do Instituto Igarapé, publicou hoje em inglês um pedido de socorro à comunidade científica internacional.

"Jair Bolsonaro é uma ameaça à saúde global, não apenas aos brasileiros”, escreveu ela, em mensagem no Twitter.

"Nos piores dias das pandemias no país, ele fala contra o uso de máscaras e promove encontros em locais onde o sistema público de saúde está em colapso. Brasil. #SOS Brazil”, escreveu.

A cientista política fez o pedido de socorro na seqüência de postagens que contém o link de uma reportagem do The New York Times com críticas a Bolsonaro.

"Enquanto o Brasil enfrenta mortes recordes de Covid, um surto alimentado por variantes e vacinações lentas, Bolsonaro deprecia do uso de máscaras”, destaca o jornal.

Ilona Szabó chegou a ser nomeada por Sergio Moro para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do Ministério da Justiça.

Na época, no entanto, o ocupante do Planalto vetou a nomeação e, mesmo assim, Moro continuou servindo a Bolsonaro até que, numa disputa pelo controle da Polícia Federal, acabou pedindo demissão.

Ilona Szabó tem prestígio nos meios acadêmicos, por suas pesquisas na área de segurança pública e política sobre drogas.

Leia reportagem sobre o avanço da pandemia no Brasil e o anúncio do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que vai se reunir com os governadores para buscar saídas para a pior crise sanitária do país.

Sputnik - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse neste sábado (27) que se vai se reunir com os governadores na próxima semana para discutir soluções para a piora do quadro da pandemia nos estados.

Segundo Lira, ideia é que isso possa ser feito por meio da discussão do Orçamento e de projetos emergenciais.

Ao menos 12 Estados e o Distrito Federal decidiram adotar medidas que aumentam as restrições de circulação para tentar combater a disseminação da COVID-19 no Brasil.

Segundo o balanço desta sexta-feira (26), feito pelo consórcio dos veículos de imprensa, o Brasil registrou 1.327 mortes por COVID-19 nas últimas 24h, totalizando 252.988 vidas perdidas pelo novo coronavírus.

Segundo informações, a média móvel foi de 1.148 óbitos, 6% maior do que o cálculo de duas semanas atrás. O Brasil teve 63.908 novos casos da doença notificados, elevando para 10.457.794 o total de pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus no país. A média móvel segue em alta: 53.729 diagnósticos positivos, 18% maior do que 14 dias atrás.

