Impasse na 3ª via provoca adiamento de jantar com Doria marcado para esta segunda-feira

247 - Os líderes do MDB, PSDB, União Brasil e os pré-candidatos das legendas decidiram adiar um jantar que aconteceria nesta segunda-feira (25), em São Paulo, para definir as regras e o calendário do colegiado.

O adiamento é mais um sinal da dificuldade dos partidos da chamada terceira via de chegarem a um entendimento na disputa presidencial.

Uma nota divulgada pela assessoria do ex-governador João Doria, pré-candidato do PSDB, informou que o encontro foi adiado a pedido da senadora Simone Tebet (MDB-MS) e do deputado Luciano Bivar (UB-PE), ambos pré-candidatos, informa o jornal O Estado de S.Paulo.

Persistem entre os partidos da chamada terceira via as contradições sobre os critérios de escolha para o nome do grupo para concorrer ao Palácio do Planalto.

Doria defende a contratação de uma uma pesquisa de intenção de voto quantitativa que, segundo ele, seria “incontestável”. No entanto, o MDB e o União Brasil resistem, por avaliarem que a rejeição do tucano é muito grande.

Por sua vez, a pré-candidata do MDB, Simone Tebet, descartou a possibilidade de ser vice caso não seja escolhida para cabeça de chapa na corrida presidencial.

