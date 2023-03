Importação de armamento bélico cresce 48% no Brasil e aumento coincide com governo Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Um estudo do Instituto Internacional de Pesquisas para a Paz apontou que as importações de armamento bélico pelo Brasil cresceram 48% entre 2018 e 2022 em comparação com os cinco anos anteriores. No mesmo período, porém, o mercado mundial sofreu uma retração das compras de material bélico.

Segundo a coluna do jornalista Jamil Chade, no UOL, o Brasil aparece em 15º lugar no ranking elaborado pelo instituto sueco. No período, a América do Sul registrou uma queda de 34% nas importações de armas, mas o Brasil passou “a responder por quase metade de toda a compra de material bélico da América do Sul no período entre 2018 e 2022, justamente no período que coincide com o governo Bolsonaro”.

Ainda segundo a reportagem, a maior parte dos equipamentos (39%) foram fornecidos pela França. Em seguida aparecem o Reino Unido (14%) e a Suécia (13%),país com o qual o Brasil fechou um acordo para a compra de aviões de caça.

“Hoje, o Brasil representa 0,9% das importações de armas do mundo, o que coloca o país na 22a posição, ao lado de Filipinas e Indonésia. No período entre 2013 e 2017, o Brasil representou 0,6% do mercado mundial”, ressalta Chade.

