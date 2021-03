Imprensa argentina diz que Walter Delgatti mudou a história do Brasil

"A revelação mudou o clima político no país a tal ponto que ele já era comparado ao fundador do WikiLeaks, Julian Assange, ou ao espião americano agora refugiado na Rússia Edward Snowden", diz um trecho de uma reportagem da Télam edit

247 - Pablo Giuliano, correspondente no Brasil da Télam, agência pública de notícias argentina, publicou uma reportagem sobre Walter Delgatti Neto, hacker responsável por revelar as mensagens que comprovam a suspeição do ex-juiz Sergio Moro.

"A revelação mudou o clima político no país a tal ponto que ele já era comparado ao fundador do WikiLeaks, Julian Assange, ou ao espião americano agora refugiado na Rússia Edward Snowden", diz um trecho.

O texto cita a entrevista da TV 247 com Delgatti, onde ele revelou que, apesar de ter admirado a força-tarefa da Lava Jato "sempre achei que as informações sobre o Lava Jato eram de interesse público, nunca vazei nada que fosse da esfera privada das pessoas".

"Delgatti conversou pela última vez em fevereiro com o portal Brasil247 e, um dia depois, foi ameaçado por um juiz de que, caso continuasse a depor, poderia retornar a Brasília. 'A última coisa que quero é voltar para lá, não sou um bandido', disse Delgatti, hoje tratado como herói por quem vê Lula livre e candidato", conclui o texto.

