'Inaceitável', diz Natália Bonavides sobre decisão do TRF-5 que autoriza o governo Bolsonaro a comemorar ditadura militar

247 - O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) autorizou o governo Jair Bolsonaro a comemorar a ditadura militar. A decisão da Corte, por 4X1, foi tomada durante o julgamento da ação movida pela deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) que resultou na retirada do ar uma nota favorável ao golpe militar de 1964, publicada em 30 de março do ano passado. A parlamentar anunciou que irá recorrer da decisão.

“INACEITÁVEL! O judiciário acaba de autorizar o governo Bolsonaro a comemorar a ditadura militar. Comemorar assassinatos, torturas e estupros? A perversidade? Vamos recorrer da decisão! Mais do que nunca, é hora de defender a vida, não de comemorar mortes!”, postou Natália Bonavides em sua conta no Twitter.

Decisão do TRF-5 acontece apenas duas semanas antes do próximo aniversário do golpe de 1964, comemorado por Jair Bolsonaro e integrantes do governo.

Confira a postagem de Natália Bonavides sobre o assunto.

INACEITÁVEL! O judiciário acaba de autorizar o governo Bolsonaro a comemorar a ditadura militar. Comemorar assassinatos, torturas e estupros? A perversidade? Vamos recorrer da decisão! Mais do que nunca, é hora de defender a vida, não de comemorar mortes!#ChegaDeComemorarMortes March 17, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.