Inadimplência do Fies aumentou cerca de 23% após programa de renegociação

247 - O número de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) considerados inadimplentes aumentou cerca de 23% após a realização do programa de renegociação do governo federal. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) afirmou em abril que 567 mil contratos estavam com pelo menos 90 dias de atraso no pagamento das parcelas da dívida e, por consequência, se encaixariam nos critérios para aderir à renegociação.

De acordo com informações encaminhadas à TV Globo pelo FNDE na semana passada, o número subiu para 700 mil em dezembro de 2019. Desse total, 190 mil, ou 27%, são contratos firmados por estudantes de São Paulo. Em novembro, o ministério da Educação afirmou ao G1 que 2% dos 567 mil inadimplentes haviam cumprido as condições de renegociação.

Os inadimplentes do Fies representam cerca de 47% do total de 1,5 milhão de contratos atualmente na fase da amortização, ou seja, após o estudante terminar o curso de graduação, passar o período de carência, e agora precisa devolver o dinheiro emprestado em pagamentos mensais.