Incomodado, Bolsonaro usa live para criticar jantar da democracia que reuniu Lula e Alckmin

247 - Jair Bolsonaro fez a sua tradicional live semanal nas redes sociais nesta quinta-feira (23), após passar uma semana de férias no litoral paulista. Bolsonaro demonstrou incômodo com o jantar da democracia organizado pelo grupo Prerrogativas que reuniu dezenas de políticos em São Paulo, incluindo o ex-presidente Lula e o ex-governador paulista Geraldo Alckmin.

“Vocês devem ter visto o ‘jantar da democracia’. Você iria num jantar onde estão Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfe Rodrigues? Eu acho que não, né? Esse trio estava lá”, disse Bolsonaro.

“Assim com outras pessoas conhecidíssimas da política nacional, algumas que já foram presas inclusive, e, lógico, aquela pessoa famosíssima no mundo inteiro: Lula. Falando em jantar da democracia. Está na cara que o cardápio foi ministérios fatiados, bancos oficiais como Banco do Brasil e BNDES, loteados”, afirmou Bolsonaro, que se filiou ao PL e se mantém no governo com apoio do Centrão.

Na transmissão, Bolsonaro comemorou a publicação em Diário Oficial da isenção de IPI para importação de jet ski e barco a vela. “É uma coisa maravilhosa”, disse ele, que durante as suas férias protagonizou cena em que apareceu dançando funk numa lancha com apoiadores cantando letra misógina.

Segundo ele, a isenção deve incentivar o turismo e que, na Europa, os barcos a vela empregam 14 milhões de pessoas.

