Inconveniente, Bolsonaro faz piada sobre origem do coronavírus com o diretor da OMS (vídeo)

247 - Jair Bolsonaro segue provocando constrangimentos durante sua passagem por Roma, por ocasião da cúpula do G20.

Durante conversa com o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, Bolsonaro perguntou, em tom de piada, qual a origem do coronavírus, e depois caiu no riso. O diretor da OMS respondeu: "ainda estamos estudando".

Segundo informou o Planalto no Twitter, o encontro ocorreu "à margem da Cúpula de Líderes do G20". Bolsonaro não participou do passeio dos líderes do G20, que tiraram uma foto na Fontana de Trevi, tradicional ponto turístico de Roma.

Assista:

Bolsonaro pergunta ao diretor-geral da OMS: "Qual é a origem do vírus?"



E gargalha.



Tedros responde: "Ainda estamos estudando". Logo, muda de assunto. Fala sobre um prêmio que ganhou de Temer, da Fiocruz.





A participação de Bolsonaro no G20 foi marcada isolamento e poucas reuniões com outros chefes de estado. Nas conversas informais da cúpula, Bolsonaro preferiu conversar, por exemplo, com Erdogan do que com o Olaf Scholz, vitorioso nas últimas eleições legislativas da Alemanha. Também chamou a atenção da imprensa internacional o fato do primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, ter cumprimentado muitos chefes de Estado e de governo com um aperto de mão, mas ter evitado apertar a mão de Bolsonaro.

Durante passeio de Bolsonaro pelas ruas de Roma, diversos jornalistas passaram a ser empurrados e agredidos pelos seguranças que o acompanhavam. Jornalista Jamil Chade teve seu celular capturado pelos agentes.

